Sıkı giyinin çünkü karlar altında bir tatile çıkıyoruz. Şöminenin sıcaklığı içimizi ısıtırken, kayak maceramız tatilimize aksiyon katacak. Öyleyse yolculuğumuza dünyanın en önemli kayak merkezleriyle başlayalım mı?

Zell am See

Avusturya’da bulunan Zell am See, doğanın büyüleyici manzarasına tanıklık etmeniz için kesinlikle gidip görmeniz gereken kayak merkezlerinin arasında yer alıyor. Her mevsimde kendine hayran bırakan Zell am See, özellikle Kaprun Buzulu ile profesyonel kayakçıların odak noktası. Buzulda kayak yapma cesaretine ve deneyimine sahip değilseniz bile mutlaka fotoğraf çekmek için bu muazzam buzulu ziyaret etmelisiniz. Maksimum beş kilometre uzunluğa sahip pistler ise kolay, orta ve zor seviyeler için alternatif parkurlar sunuyor. Adrenalin dolu dakikaları geride bıraktıktan sonra akşam yemeği için bölgenin spesiyallerini es geçmemenizi öneririz.

Whistler Blackcomb

Kanada’da bulunan Whistler Blackcomb, Kuzey Amerika’daki en büyük kayak merkezi olma özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Whistler ve Blackcomb dağlarını birbirine bağlayan teleferiği, 200’den fazla pisti ve Horstman Buzulu ile en yoğun ziyaretçiye sahip olan merkezler arasında. Yılda iki milyondan fazla ziyaretçiye kapılarını açan merkez, zorlayıcı pistleriyle adrenalin seviyesini doruklara çıkarıyor. Peak 2 Peak Gondola ise, tüm bölgeyi kuşbakışı izleme fırsatı yaratıyor.

Zermatt

Karlar altında bir tatil denildiğinde aklımıza ilk olarak İsviçre geliyor. İsviçre’de bulunan Zermatt, Alpler’in en yüksek rakımlı kayak merkezine sahip. Motorlu araç trafiğine tamamen kapalı olan Zermatt, toplamda 350 kilometrelik parkurları ile ne kadar görkemli bir bölgeye sahip olduğunu kanıtlıyor. Sadece tren yolculuğuyla ulaşılabilen kayak merkezi, 54 piste ev sahipliği yapıyor. Deneyimlerinize yeni bir tecrübe katmak için rotanızı Zermatt bölgesine çevirirseniz, konaklama için bölgedeki dağ evlerini tercih edebilirsiniz.

Cortina d’Ampezzo

Başarılı bir piste sahip olan Cortina d’Ampezzo sadece kayak keyfiyle değil, aynı zamanda kartpostal güzelliğiyle de büyülemeyi başarıyor. İtalya’nın en güzel kayak merkezlerine ev sahipliği yapan Cortina, Alp Dağları’nın güneyinde bulunan Dolomitler bölgesinde yer alıyor. Coğrafi yapısından dolayı dev kayalara sahip olan bu bölgede kayak yapmak oldukça heyecanlı. Adrenalin tutkunlarının vazgeçemediği Cortina aynı zamanda Unesco Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Liftlerden her çıkışınızda eşsiz bir manzara sizi karşılıyor. Yoğun pistlerin aksine 265 piste sahip olma özelliğiyle sıra beklemeden kayak yapma olanağı sunuyor.

Rovaniemi

Kuzey ışıkları ve kayak keyfi denildiğinde aklımıza ilk olarak Rovaniemi geliyor. Finlandiya’da küçük bir yerleşime sahip olan bölge, birbirinden farklı konseptleriyle kayak tutkunlarının radarına takılıyor. Rotanızı Rovaniemi’ye çevirerek gün boyu geyiklerle safari yapabilme fırsatını ve belirli dönemlerde kuzey ışıklarını izleme şansını yakalayabilirsiniz. Profesyonel kayak sporcuları için atlama kulelerinden half-pipe teçhizatına kadar birçok alternatif sunan bu bölge oldukça soğuk bir iklime sahip; -40 derecelere kadar düşebilen sıcaklığı göz önünde bulundurarak kıyafet seçimi yapmanızı öneririz.