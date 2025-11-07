Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu HBO Max, merakla beklenen Max Original dizisi Kaosun Anatomisi’nin yedinci bölümünü yayına aldı. Yeni bölümde geçmiş gün yüzüne çıktıkça Ozan, Kenan ve Deren kim olduklarını ve kim olmak istediklerini sorgulamak zorunda kalır. Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları’nın başrollerini paylaştığı dizide, İstanbul’un karanlık güç mücadeleleri, ihanetler ve entrikalarla örülü hikayesi izleyiciyi gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Dizinin kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları ile birlikte Meriç Rakalar, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Ahmet Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Deniz Barut, Serkan Taştemur, Yüksel Aksu yer alıyor. Sıfır Bir Yapım tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ekin Pandır oturuyor, senaryo ise Sıfır Bir Yapım yazım grubu tarafından kaleme alındı.