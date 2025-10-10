Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları’nın başrollerini paylaştığı dizide, İstanbul’un karanlık güç mücadeleleri, ihanetler ve entrikalarla örülü hikayesi izleyiciyi gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Üçüncü bölümde Kenan gücünü korumaya çalışırken Ozan dibe doğru sürüklenmeye devam eder. Suç dünyasında ise büyük kırılımlar çoktan başlamıştır.

Max Original dizisi ‘Kaosun Anatomisi’nin yeni bölümleri tüm dünyadaki HBO Max’lerde aynı anda yayına giriyor. Türkiye’den sonra en çok ABD ve Polonya’da izlenen dizi, güçlü karakter çatışmaları ve sarsıcı hikayesiyle herkesi ekran başına kilitliyor.

Dizinin kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları ile birlikte Meriç Rakalar, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Ahmet Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Deniz Barut, Serkan Taştemur, Yüksel Aksu yer alıyor. Sıfır Bir Yapım tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ekin Pandır oturuyor, senaryo ise Sıfır Bir Yapım yazım grubu tarafından kaleme alındı