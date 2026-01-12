Yazar, yayıncı ve düşünür Ertürk Akşun, yeni kitabı Kaos Çağında Yeni İnsanın İnşası ile içinde yaşadığımız belirsizlik, çözülme ve düşünsel çoraklaşma dönemini tarihsel ve teorik bir bakışla ele alıyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan eser, günümüz Türkiye’sinde “yeni insan”, “yeni aydın” ve “toplumsal kurtuluş” kavramlarını yeniden tartışmaya açıyor.

Kitap, kronolojik bir tarih anlatısı kurmak yerine; güncel siyasal, toplumsal ve kültürel gelişmeler üzerinden tarihe yeniden bakmayı öneriyor. Tanzimat’tan Erken Cumhuriyet dönemine, Jöntürklerden 1968 kuşağına uzanan geniş bir çerçevede aydın tipolojisini inceleyen Akşun, bugünün aydınının neden eylemsizleştiğini ve düşünsel bir krize sürüklendiğini sorguluyor.

Kaos Çağında Yeni İnsanın İnşası, yalnızca eleştirel bir çözümleme sunmakla yetinmiyor; aynı zamanda “eylemli aydın” fikrini merkeze alarak yeni bir siyasal ve düşünsel çıkış yolu arıyor. Gazeteciliğin bilgi üretme kapasitesini yitirdiği, kavramların içinin boşaltıldığı, tarihle bağların koparıldığı bir dönemde; kitap, hafızayı, teori üretimini ve tarihsel bilinçlenmeyi bir direnç alanı olarak konumlandırıyor.

Ertürk Akşun, bu çalışmasında okuru hazır cevaplara değil, zor sorulara davet ediyor. “Yeni İnsan” fikrini, bireysel dönüşümden çok toplumsal kurtuluş perspektifiyle ele alan eser; tarih, ideoloji, sınıf mücadelesi ve aydın sorumluluğu üzerine kapsamlı bir düşünme alanı açıyor. Kaos Çağında Yeni İnsanın İnşası, yaşadığımız çağın karanlığını anlamak ve bu karanlıkla yüzleşmek isteyen okurlar için güçlü, tartışmalı ve kışkırtıcı bir başvuru kitabı niteliği taşıyor.