Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Kanye West, bu kez inovatif fikriyle dikkat çekti. West, Apple Music, Spotify, YouTube gibi müzik platformlarını “Müziği bu baskıcı sistemden kurtarma zamanı geldi. Kontrolü ele alma ve kendi sistemimizi inşa etme zamanı” diyerek sistemi eleştirdi. Donda 2 adını verdiği yeni albümünü kendi geliştirdiği Stem Player adlı cihazda yayınlayacağını duyuran ünlü rapçi, bir günde 2,2 milyon dolar kazandı.

Independent tarafından hazırlanan habere göre West, 8 bin adet Stem Player satıldığını duyurdu. 19 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından Stem Player satışlarına yönelik verileri paylaşan rapçi, “Tanrı iyidir, bu yolculuğa çıktığınız için teşekkürler çocuklar” sözleriyle takipçilerine teşekkürlerini iletti.

Ünlü yıldızın geliştirdiği programda aynı amaca hizmet eden diğer platformlardan farklı olarak kullanıcılar ayarları değiştirerek albümde yer alan şarkıları düzenleme imkanı yakalıyor.