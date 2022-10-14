Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid, son dönemde Yahudilerle ilgili yaptığı olumsuz açıklamalarla sık sık gündeme gelen ABD’li rap şarkıcı Kanye West’e tepki gösterdi.

Rapçinin Yahudi düşmanı açıklamalarına tepki gösteren ve Filistin’i desteklemesiyle bilinen model, “Savunduğumuz şey bu değil” şeklinde konuştu. Rapçinin adını vermeden “Son zamanlarda gündeme gelen Yahudi düşmanlığını” kınadığını belirten 26 yaşındaki modelin West’i ima ettiği düşünülüyor.

Geçtiğimiz günlerde doğum günü olan Hadid, “Doğum günümü kutlamak ya da iki gündür sokakta ve kamuya açık platformlarda söylenenleri düşünmemek zor olmadı desem yalan söylemiş olurum” şeklinde konuştu.

“Filistin davasına büyük kötülük”

Sosyal medya hesabından uzun bir metin paylaşan süper model, “Dünya duyarsızlaştıkça Yahudi düşmanlığının geçip gitmesine izin vermek, birlikte büyüdüğüm ailelere, arkadaşlara, sevdiğim ve çalıştığım insanlara, kendime, hatta Filistin davasına büyük bir kötülük olurdu. Çünkü savunduğumuz şey nefret veya şiddet değil” diyerek Yahudi karşıtı söylemleri onaylamadığını belirtti.

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