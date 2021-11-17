Kanye West’in kostümünün bedeli 1 milyon dolar

Kanye West’in 15 yıl önce albüm kapağında kullandığı kostümünü saklayan Eric Arginsky tarafından, şu anda, Hip-Hop endüstrisinde ve Kanye’nin kariyer başlangıcında tarihi bir anı temsil ettiği için standart bir koleksiyondan daha fazlası olarak hizmet eden ödüllü ürününün şu anki satış fiyatı 1 milyon dolar olarak belirlendi.

Fake Shore Drive blogundan Andrew Barber, Kanye West’in ‘The College Dropout’ albümünde sergilenen ayı kostümünün sahibi ve yaratıcısı Arginksy ile yüksek fiyatlı bu parça üzerine beyin fırtınası yaptı. Aslında albüm kapağında kullanılan kostüm, fotoğraf çekiminin yapıldığı liseye aitti ve kostümü plak şirketine satmak yerine, West, The Grammy’s ve diğer önemli etkinliklerde gösterimin tanıtımı için Arginsky’den yapılan bu özelleştirilmiş kostümü giydi.