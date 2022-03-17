West’in Instagram’ındaki nefret söylemi, zorbalık ve taciz içeren paylaşımların silindiği belirtildi

Paylaşımlarda eski eşi Kim Kardashian’ı ve yeni sevgilisi komedyen Pete Davidson’ı hedef alan, taciz boyutuna vardıran rapçi Kanye West, 24 saatliğine Instagram’dan engellendi.

Reuters’ta yer alan habere göre, Meta Platform Inc’in sözcüsü, Kanye West’in Instagram’ın tacizle ilgili politikalarını ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü, West’in Instagram’ındaki nefret söylemi, zorbalık ve taciz içeren paylaşımların silindiğini açıkladı.

West, Kim Kardashian’dan ayrıldığından bu yana sosyal medyada eski eşi ve yeni sevgilisi Pete Davidson’a sataşıyor. West, Pete Davidson’a şiddet uygulamakla ilgili paylaşımlar da yapmıştı.