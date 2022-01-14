44 yaşındaki rap şarkıcısı Kanye West ile Uncut Gems filminin 31 yaşındaki oyuncusu Julia Fox, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları akşam yemeğinde ilk kez birlikte görüntülenmiş ve ilişkilerini onaylamıştı.

Kanye West (Ye) ve yeni sevgilisi Julia Fox yine bir akşam yemeği çıkışı kameralara yakalandı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği ikili, restoran çıkışında ayrıldı. Kanye West kendi otomobiline binerken Fox, sevgilisiyle vedalaşarak gitti.

İkili vedalaşırken kameraların ışıkları altında öpüştü ve sarıldı.

West, hayranlarının uzattığı fotoğrafları imzalayarak arabasına bindi ve restorandan uzaklaştı.