Kanye West ve Julia Fox Paris Moda Haftası Erkekler’de bir çift olarak kırmızı halida ilk kez sahneye çıktılar.

NIGO’nun ilk koleksiyonuna katkıda bulunmak ve uyum sağlamak için giydi .Uncut Gem göğüslü kısa , konik bir ceket, Schiaparelli kısa kot pantolon ve sivri burunlu top çizmelerle görenleri hayrete düşürdü. Bu arada Ye büyük boy bir kot ceket, kot pantolon ve siyah çizmeler tercih etti. Her ikisini de giyebilecekleri için uyumlu siyah eldivenler.

Kanye West ve Julia Fox‘un kırmızı halı şıklığı bir döneme aşklarıyla damga vuran Justin Timberlake ve Britney Spears‘a benzettildi.