‘Parler’ isimli sosyal medya platformu, dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Kanye West’in Twitter ve Instagram hesaplarının askıya alınmasından sonra; ABD’nin 45’inci başkanı Donald Trump destekçileri ve aşırı sağcılar arasında sıkça kullanılan platformu satın almak için harekete geçtiğini açıkladı.

DailyMail’in haberine göre; Parler tarafından yapılan açıklamada Kanye West, “Muhafazakar görüşlerin tartışmalı olarak görüldüğü bir dünyada, kendimizi özgürce ifade etme hakkımız olduğundan emin olmalıyız” ifadelerini kullandı.