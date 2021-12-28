Kanye West ve Kim Kardashian, West’in söylediğine göre henüz resmi olarak boşanmasalar da artık ayrı hayatlar yaşamaya başladılar.

West Kardashian’ın hayatındaki ilişkiyi önce reklam olarak yorumlamış ardından da işlerin ciddiyetini anlayıp Kardashian’ın dönmesi için konuşmalar yapmıştı. Son olarak West parayı gözden çıkardı ve Kardashian’ın evinin karşısında ev satın aldı. Hem çocukları hemde eski eşine yakın olmak istedi.

West’in aldığı ev. Beş yatak odalı, dört banyolu evi o kadar çok istedi ki, satıcının istediği fiyatın üzerinde; 4,5 milyon dolarlık bir ödeme yaptı. Oysa Hidden Hills’teki ev, 67 yıl sonra 1 Aralık’ta 4.079 milyon dolara piyasaya çıkmıştı.

evden kareler;