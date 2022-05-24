Kanye West’in Instagram hesabı “Instagram’ın nefret söylemi, taciz ve zorbalıkla ilgili politikalarını ihlal ettiği” gerekçesiyle askıya alınmıştı. Hesabının askıya alınmasının ardından ünlü rapçi ilk Instagram paylaşımını yaptı.

Kim Kardashian ile olan olaylı evliliğinin bitmesinin üzerine bir süre Instagrama ara veren 44 yaşındaki ünlü rapçi, sosyal medyaya geri döndü.

Kanye, ilk paylaşımını yaptı

Amerikalı ünlü rapçi Kanye West, iki ay sonra ilk Instagram gönderisini paylaştı. Instagram adını ‘Ye’ olarak değiştiren Kanye West, McDonald’s’ın yeni paket tasarımını paylaşarak “Ye ekibi Muji’nin efsanevi endüstriyel tasarımcısı Naoto Fukasawa ile McDonald’s’ın yeni paketini tasarladı” yazdı.

Kanye West’in hesabı “Instagram’ın nefret söylemi, taciz ve zorbalıkla ilgili politikalarını ihlal ettiği” gerekçesiyle 24 saatliğine askıya alınmıştı. Hesabının askıya alınmasının ardından ünlü rapçinin ilk paylaşımı binlerce beğen, ve yorum aldı.

Kanye West’in hesabının askıya alınma nedeni, Kim Kardashian ve erkek arkadaşı Pete Davidson ile ünlü komedyen Trevor Noah hakkında yaptığı paylaşımdı.

Trevor Noah, West’in eski eşi ve erkek arkadaşı hakkındaki paylaşımlarının taciz edici bir durum olduğunu belirtmişti. Noah, “Ben bu duruma bakınca, eski sevgilisi, eski eşi ya da eski bir şeyi tarafından taciz edilmeden hayatını yaşamak isteyen bir kadın görüyorum” demişti.

Irkçı söylem nedeniyle Instagram hesabı askıya alındı

Bu ifadenin üzerine Kanye West, Noah’ya ırkçı bir söylemle yanıt vermişti. Pete Davidson’ın arkadaşı olan Noah’ya hakaret etmesinin üzerine sosyal medya platformu West’in hesabını 24 saat kilitlemişti.

Ünlü rapçi Kanye West’in nefret söylemi, zorbalık ve taciz içeren paylaşımların silindiği belirtildi.