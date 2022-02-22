Kanye West ile yaşadığı aşkla adını duyuran Julia Fox’tan şaşırtan itiraf!

32 yaşındaki oyuncu ve modelin kısa sürede bu kadar popüler olmasının nedeni Kanye West ile yaşadığı kısacık ilişki. Yaklaşık iki ay süren bu ilişki Julia Fox’a birçok yeni kapı açtı. Sosyal medya uzmanlarına göre, eğer Fox doğru adımları atar ise hızla yükselen Instagram takipçi sayısı nedeniyle reklam içerikli bir tek paylaşımdan 50 bin dolar kazanabilir.

Julia Fox 2020 yılında Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda eski yaşamıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Hollywood’a adım atana kadar birçok başarısız iş deneyimi yaşayan Fox, Manhattan’da gördüğü zengin kadınları taklit etmek için kıyafetler çaldığını ve sonunda hırsızlıktan tutuklandığını itiraf etti. Julia Fox, “Gerçekten çok abartılı bir zenginlik gösterisi görüyorsun ve öyle görünmeye çalışıyorsun, ama bunu çalarak yapmak zorundasın” dedi.