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Kanye West ile yaşadığı aşkla adını duyuran Julia Fox’tan şaşırtan itiraf!

Kanye West ile yaşadığı aşk sayesinde son 2 aydır gündemlerden düşmeyen Julia Fox, geçmişte zengin kadınlara özenip kıyafet hırsızlığı yaptığını açıkladı.

22/02/2022
Kategori: Magazin
Okuma Süresi:15dk
Kanye West ile yaşadığı aşkla adını duyuran Julia Fox’tan şaşırtan itiraf!
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32 yaşındaki oyuncu ve modelin kısa sürede bu kadar popüler olmasının nedeni Kanye West ile yaşadığı kısacık ilişki. Yaklaşık iki ay süren bu ilişki Julia Fox’a birçok yeni kapı açtı. Sosyal medya uzmanlarına göre, eğer Fox doğru adımları atar ise hızla yükselen Instagram takipçi sayısı nedeniyle reklam içerikli bir tek paylaşımdan 50 bin dolar kazanabilir.

Julia Fox 2020 yılında Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda eski yaşamıyla ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Hollywood’a adım atana kadar birçok başarısız iş deneyimi yaşayan Fox, Manhattan’da gördüğü zengin kadınları taklit etmek için kıyafetler çaldığını ve sonunda hırsızlıktan tutuklandığını itiraf etti. Julia Fox, “Gerçekten çok abartılı bir zenginlik gösterisi görüyorsun ve öyle görünmeye çalışıyorsun, ama bunu çalarak yapmak zorundasın” dedi.

Çalıştır! Bu haftanın başlarında New York'ta LaQuan defilesinde podyumda yürüyen eski dominatrix, dünya çapında kaçınılmaz manşetlere yol açan Batı ile olan fırtınalı romantizminin bir sonucu olarak yıldızının meteor gibi yükseldiğini gördü (Şubat 2022'de fotoğraflandı)
Yıldız çarpması: Bildirildiğine göre, yakında çıkacak biyografisinde arkadaşı Debi Mazar'ı canlandırmak için Madonna tarafından izlendi
Aile: The Stronger hitmaker, 2014'te evlendiği ve 2021'de ayrılmadan önce eski karısı Kim Kardashian'ı kıskandırmak için Julia'yı kullanmakla suçlandı ve çocukları Kuzey, sekiz, Saint, altı, Chicago, dört ve Psalm'ı paylaşıyorlar. iki (2019'da resmedildi)
Geri dönüş: Julia'nın gün yüzüne çıkmamış bir Instagram yorumu, Grammy kazananının onu ilişkileriyle ilgili ayrıntıları açıklamaya teşvik ettiğini iddia etmesinin ardından geldi.

 

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