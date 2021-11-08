Kanye West genç sevgilisiyle görüntülendi

8 yıldır birlikte olduğu Kim Kardashian ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayırmaya karar veren ünlü rapçi Kanye West, uzun süredile beraber olduğu 22 yaşındaki model sevgili Vinetria ile ilk defa görüntülendi. 44 yaşındaki West ile sevgilisi cumartesi günü Minneapolis şehrinde gerçekleşen Donda Akademi’nin ilk basketbol maçının saha kenarında yan yana oturdular.

Genç model, sevgilisi Kanye West’i desteklemek için pazar günleri düzenlediği Sunday Service etkinliğinde de boy göstermiş ve sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.