Esra Bilgiç ve Uğur Güneş’in başrolü paylaştığı ‘Kanunsuz Topraklar’ adlı diziye, Malik karakterini canlandıran Murat Daltaban veda ediyor. 1939 yılında Zonguldak’taki kömür madenlerinde geçen bir hikayeyi konu eden dizinin oyuncu kadrosunda Bilgiç ve Güneş’in yanı sıra, Necip Memili, Kaan Taşaner ve Murat Daltaban gibi isimler yer alıyor.

Kanunsuz Topraklar’ın en son yayınlanan 9.bölümünde, Malik karakterini canlandıran oyuncu Murat Daltaban diziden ayrıldı. Başarılı bir oyunculuk sergileyen Daltaban, dizide hayat verdiği Malik karakterinin ölümü ile ekranlara veda etti.

Başrol oyuncularından Esra Bilgiç, dizide babası rolünü üstlenen oyuncu Murat Daltaban’a sosyal medyadan yaptığı dokunaklı bir paylaşımla veda etti. Güzel oyuncu, Daltaban ile çekilen fotoğrafını “Seninle oynamak benim için büyük bir ayrıcalıktı Murat Abi. Kalbine, insanlığına ve oyunculuğuna hayranım. Senden çok şey öğrendim, bir ağabey bir baba oldun bizim için. Gülmekten gözlerimizden yaşlar geldiği anlara yenilerini ekleyeceğimiz projelerimiz olsun. Seni çok seviyoruz” notuyla paylaştı.