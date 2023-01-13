Yaptığı programlarla sık sık kendinden söz ettiren Armağan Çağlayan, geçtiğimiz aylarda takipçilerine hastalığı yüzünden YouTube’a veda edeceğini duyurmuştu.

Hastalığıyla ilgili her gelişmeyi sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan ünlü sunucu, Twitter’dan yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

56 yaşındaki Çağlayan, “Bu hastalık beter bir şeymiş. Başın ağrısa, bacağını bir yere çarpsan, çarptığını bile bile doktora gitmek istiyorsun! Obsesyon!” ifadelerini kullandı. Ünlü sunucuya, takipçileri çok sayıda destek mesajı yazdı.

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