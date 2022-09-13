Zor günleri atlatan Şimal, geçtiğimiz gün nişanlısı Necati Arıcı ile beraber Etiler’dei bir AVM’de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, yeni çıkardığı şarkısı ‘Aynı Yerde’ ile ilgili “1.5 yıl önce yapmaya çalıştık aslında ancak her stüdyoya girdiğimde bir aksilik oldu, gırtlağım kapandı, mikrofon bozuldu ve ardından kanser olduğumu öğrendim zaten ama geçti gitti” ifadelerini kullandı.

Sadece iki haftada bir milyon dinleyiciye ulaştığını söyleyen 36 yaşındaki şarkıcı, “Çok uzun zamandır şarkı yapamadığım için dostlarımdan inanılmaz destek görüyorum ve çok beğendiklerini söylüyorlar” dedi.

Geçirdiği hastalığın tedavi süreci bittikten sonra saçlarını uzatan Şimal’in, saçlarını siyah renge boyatması dikkatlerden kaçmadı. Yeni imajı hakkında konuşan şarkıcı, “Ben uzun saç kadınıyım ama herkes böyle kalsın sakın uzatma dediği ve benim de gözüme hoş geldiği için böyle kalacak” dedi.

Televizyon ve sanat dünyasından bazı ünlülerin sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflarda photoshop kullanmaları ile ilgili de konuşan Şimal, “Biz bazen kendimizi kandırmayı seviyoruz, bence abartı olmadan yapılabilir. Bazen özel dönemlerimiz olduğu için karnımız şiş çıkabiliyor o yüzden böyle şeyleri küçük küçük yok ediyoruz” açıklamasıyla, yeri geldiğinde kendisinden de photoshop kullandığını itiraf etmiş oldu.