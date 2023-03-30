Oyuncu Boğaç Aksoy, Erdoğan Bayrak’ın yapımcılığını üstlendiği, Coşkun Gündoğdu’nun senaryosunu yazdığı ve Taner Bahadır’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘D.O.Z’ adlı yapımda rol alacak.

Yağmur Ün ile başrollerini paylaşacağı filme imza attığı anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Aksoy, gönderisine “Çekimleri nisan ayında Bursa’da başlayacak yeni filmimiz ile setlere dönüyorum. Değerli yapımcımıza, yönetmenimize, senaristimize, oyuncu kadromuza ve tüm set ekibine hayırlı olsun. Sinema projemiz sizlerin de beğenisiyle inşallah seri olarak devam eder, Tüm ekip arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum” notunu düştü.