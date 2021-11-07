Kanser tedavisi tamamlanan Canan Ergüder’den yeni fotoğraf geldi

‘Menajerimi Ara’ dizisinde ‘Feris” karakteriyle karşımıza çıkan başarılı oyuncu Canan Ergüder, dizinin çekimleri sırasında meme kanserine yakalanmıştı. Uzun süredir kemoterapi tedavisi görev oyuncu Ergüder, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla tedavisinin bittiğini duyurmuştu. Yaşadığı sürecin stresini yavaş yavaş atmaya başlayan oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sevenlerini sık sık konu hakkında bilgilendirmişti.

Tedavisini bitiren 44 yaşındaki Ergüner’in, “İçimde yaşayan bir çocuk var adlı çalışma👀” notuyla sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraf kısa sürede takipçilerinden on binlerce beğeni aldı.