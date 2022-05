Her iki yılda bir yıl içerisinde yaklaşık iki kez Ay’ın kırmızıya dönmesi ile gerçekleşen tam ay tutulmasının ilki, 16 Mayıs Pazartesi saat 07:13’de gerçekleşti. Tutulma Afrika, Amerika ve Avrupa’dan izlenebilirken, Türkiye’den görüntülenemedi. Peki Kanlı Ay nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman, nasıl gerçekleşecek? Kanlı Ay neden kırmızıdır? Detaylar haberimizde…

Kanlı Ay nedir?

Basit bir ifadeyle Kanlı Ay, yılda iki kez gerçekleşen tam ay tutulmasına verilen başka bir isimdir. Bu terim aynı zamanda arka arkaya meydana gelen dört tam ay tutulmasını tanımlamak için de sıklıkla kullanılır. Bu gök olayı tam güneş tutulması kadar hayranlık uyandırıcı olmasa da, Ay’ın tam tutulması hala inanılmaz bir astronomik görüntü yaratır.

Kanlı Ay ne sıklıkla görülür?

Astronomik açıdan, Ulusal Tarih Müzesi’ne göre, her yıl yaklaşık üç ay tutulması meydana gelir. Bu tutulmalarının yaklaşık %29’u tam, diğer adıyla Kanlı Ay tutulmalarıdır. Ortalama olarak, her 2,5 yılda dünyanın herhangi bir yerinden tam bir ay tutulması görülebilir. 2022 yılı içerisinde toplamda iki defa gerçekleşecek olan Kanlı Ay tutulmalarının ilki 16 Mayıs Pazartesi saat 07:13’de gerçekleşti. Ay’ın tam tutulma anı her ne kadar Türkiye’den görüntülenememiş olsa da Afrika, Amerika ve Avrupa’dan canlı olarak izlenildi.

Bir sonraki Kanlı Ay ne zaman olacak?

Bugün sabahın erken saatlerinde gerçekleşen yılın ilk Kanlı Ay tutulmasının ardından bir sonraki tam ay tutulması Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu’nun yanı sıra Avrupa’nın bazı bölgelerinde, Kuzey Amerika’da ve Güney Amerika’nın çoğunda 8 Kasım saat 03:01 görünür olacak.

Yaklaşan 4 Kanlı Ay tutulması

7-8 Kasım 2022

13-14 Mart 2025

7-8 Eylül 2025

2-3 Mart 2026

Kanlı Ay nasıl gerçekleşir?

Tam ay tutulması sırasında Dünya, Güneş ile Ay arasından geçerek Güneş’ten gelen ışınları engeller ve bu sayede Ay, %100 oranında gizlenir, ancak tamamen karanlık olmaz. Çünkü Ay, tam bir tutulma sırasında Dünya’nın gölgesinden geçtiğinde, kırmızı ışık ay yüzeyinden yansır ve aya kan kırmızısı bir görünüm verir. Bu sebeple yaşanan bu gök olayına ‘Kanlı Ay’da denir. NASA’da çalışan bilim adamlarına göre, “Tam bir ay tutulması sırasında ayın nasıl altın, turuncu veya kırmızı göründüğü, Dünya atmosferinde ne kadar toz, su ve diğer parçacıkların olduğuna bağlıdır”. Sıcaklık ve nem gibi atmosferik faktörler de ay tutulması sırasında ayın görünümünü etkiler.

