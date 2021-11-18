Kanal D’nin yeni dijital projesi: Konteyner Brothers ‘Hurdalık’

Proje tasarımını ve yönetmenliğini Cem Tabak’ın yaptığı Kanal D ekranlarında yayına girecek olan yeni dizi ‘Konteyner Brothers ‘Hurdalık’, araba hurdalığında bulunan bir konteynerda başlarının çaresine bakmaya çalışan Mertkan ve Serhat adlı iki Youtuber’ın hikayesini konu ediniyor.

Ünlü fenomenler haline gelmek için çabalayan kafadarlar, yaşadıkları konteynerda videolar çekip Youtube’da yayınlamaya başlar. İkilinin paylaştığı videolar tutmaya başlar, binlerce insan tarafından izlenir. Bu süreçte yaptıkları işi şekillendirmeye başlayan baş kahramanlarımız; ünlü isimleri, oyuncuları ve şarkıcıları hurdalıktaki konteynerlarında ağırlamaya başlar.

Serhat Dayım ve Mertkan Dayım olarak kısa zamanda popülerlik kazanan ikili, konuşma dilleri ve espri tarzlarıyla ulusal kanallardan, portal dizilerine kadar birçok içeriği yorumlarlar.

Yapımcılığını ‘Tüplü Televizyon’un üstlendiği yeni dizi Konteyner Brothers ‘Hurdalık’, çok yakında Kanal D’nin tüm dijital platformlarında izleyiciyle buluşacak.