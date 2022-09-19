Tam adı Claire Elise Boucher olan ve girişim Elon Musk ile birlikteliğinden iki çocuğu olan Grimes, geçtiğimiz ağustos ayında ‘elf kulağı’ ameliyatını gündeme taşımış, hayranlarından “Elf kulağı ameliyatından iyi bir sonuç alan var mı? Kulak kıkırdağının iyileşmekte zorlanmasından korkuyorum. Bir müzisyen olarak bu ameliyat riskli görünüyor, ama hayatım boyunca bunu istedim. İnsanların deneyimlerini merak ediyorum” diyerek operasyonla ilgili fikir istemişti.

New York Post’taki habere göre; Amerikalı endüstriyel tasarımcı ve iş adamı Elon Musk, eski sevgilisinin bu gönderisine, “Elf kulağı ameliyatının dezavantajları, muhtemelen avantajlarından daha ağır basar” yorumunda bulunmuştu.

34 yaşındaki güzel isim, tüm bu yaşananlardan sonra Twitter hesabından yüzünün bandajlı bir fotoğrafını yayınlayarak “Çılgın bir şey yaptım” notunu ekledi. Takipçileri ise ünlü şarkıcının paylaşımına, “Kulaklarını mı yaptırdın?”, “Umarım elf kulağı ameliyatını yaptırmışsındır, çok heyecanlandım” ve “Dikkat çekmeye mi çalışıyor?” gibi yorumlar yaptı.