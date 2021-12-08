Şarkıcı ve söz yazarı Drake‘in 2022 yılına yönelik iki adaylığını geri çektiği için Grammy Ödülleri tarihinde listeye tartışmalı bir bölüm daha eklendi. Ünlü rapçinin adaylıkları, kendisinin ve yönetimin talebi üzerine pazartesi günü Grammy’nin resmi sitesinden kaldırıldı ancak ‘Kayıt Akademisi’ Drake‘in bu durumunu onurlandırdı.

35 yaşındaki Drake, “Certified Lover Boy” ile ‘En iyi rap albümü’ ve “Way 2 Sexy” şarkıyla ‘En iyi rap performansı’ dallarında Grammy’ye aday gösterilmişti.

Grammy, resmi sitesinde, adayların hiçbir yedek giriş olmadan geri çekildiğini, bu nedenle her iki kategoride de yalnızca dört aday kalacağını belirtti.