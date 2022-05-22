Sanırım fiziksel özellik fark etmeksizin herkes sahildeki görünümünü hayal etmeye başladı bile. Biz de yaza hayal ettiğiniz görünüme kavuşmanıza yardımcı olmak adına size kalorisi yüksek yiyecekleri kısaca derledik. Hep birlikte diyet düşmanı yiyecekleri inceleyelim!

1. Tatlı soğuk kahveler

Arkadaşlarınla çıktığın sahil gezmesinde serinlemene en yardımcı olacak içecek kesinlikle tatlı soğuk bir kahve! Ama içtiğin kahvenin içeriğine dikkat etmelisin çünkü Starbucks’ın en sevilen soğuk kahvesi Java Chip Frappuccino 580 kaloridir.

2. Donut

Donut, dayanılmaz tadı ve görüntüsüyle Batı’nın lezzetlerinden yansıyan harika tatlılardan biridir. Yerken çok keyif aldığımız iştah kabartan donut, 438 kaloridir.

3. Dev hamburger!

Sanırım diyetimizin en büyük düşmanı hamburgerdir. Resmini görünce bile dayanamadığımız, ağzımızın sulandığı ve diyet kaçamaklarının bir numaralı yiyeceği hamburger diyebilir miyiz? Bizi bu kadar etkisi altına alan dev hamburgerlerin kalorisi ise 900’dür.

4. Cips

Son derece lezzetli atıştırmalık olan, film açıldığında koltukta bize yarenlik eden 1 paket cips ise 820 kaloridir.

5. Patates kızartması

Patates haşlandığında ya da fırına sürüldüğünde gayet harika ancak yağ ile birleştirildiği zaman inanılmaz kalorili hale geliyor. Patates kızartmasının kalorisi ise 536 kalori olduğu söyleniyor.

6. Bol tereyağlı İskender!

Türk mutfağının sevilen yemeği İskender sevenlerine tam tamına 761 kalori aldırıyor.