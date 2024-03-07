Kalıcı oje profesyonel ekipman ve malzemelerle yapılan, tırnakta uzun bir süre bozulmadan ilk günki güzelliğiyle kalabilen bir uygulamadır. Son zamanlarda oldukça popüler olan bu uygulamanın olumlu yönleri kadar maalesef olumsuz yönleri de bulunuyor.

Kalıcı oje nedir ve nasıl yapılır?

Kalıcı oje özel ekipmanlar ile tırnağa uygulanır.

Klasik ojeler beş dakika gibi kısa bir sürede uygulanırken kalıcı oje işlemi yaklaşık 30 dakika gibi bir sürede tamamlanır. Bunun sebebi uygulamanın her aşamasında ojenin kalıcılığının artırılması için tırnakların UV ışığıyla kurutulmasıdır.

İşlem sonunda ojeler; el tırnaklarında 20, ayak tırnaklarında ise yaklaşık 30 güne kadar deformasyona uğramadan kalır.

Bu süre sonunda ojelerin tekrar profesyoneller tarafından çıkarılması gerekir. Kalıcı ojeler çıkarılmadan önce tırnaklar özel solüsyonlu bantla sarılır. Solüsyon yaklaşık 15 dakika tırnak üzerinde bekledikten sonra oje kendiliğinde soyulur. Tırnak üzerinde kalan küçük oje parçaları ise kazılarak çıkartılır.

Zararları neler?

Uzun süre kalıcı oje uygulaması yapılan tırnakların havasız kalması sonucunda tırnaklarda sararma görülebilir. Bu durumun önüne geçebilmek için tırnaklar bir süre ojesiz olarak dinlendirilmeli ve düzenli olarak hava alması sağlanmalıdır.

Ojeleri kurutma aşamasında kullanılan cihazlar, tırnaklara UV ışınlarını doğrudan yansıttığı için deri yapısını oluşturan kolajen gibi proteinlerin zarar görmesine sebep olabilir. Bu durum ise uzun süreli dönemde tırnak ve deri yapısı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Oje uygulanmadan önce elektrikli törpülerle yapılan manikür sonucu tırnaklarınız olması gerekenden fazla incelebilir ve bu incelme kırılmalara yol açabilir.

Aynı öncesi gibi sonrasında da kalıcı ojeyi tırnağın üzerinden kazıma uygulaması nedeniyle tırnaklarınız incelebilir ve yıpranabilir.

Sonuç olarak kalıcı oje yaptırmak istiyorsanız bu işte profesyonel olan kişilerle çalışmanız daha doğru olacaktır. Ve tırnaklarınızı yıpratmamak adına kalıcı ojenin çıkarma süresinin geçirmemeniz de tavsiye edilen bir diğer gerçektir.

Selin Altıok Uyar