Yazın da gelmesiyle insanlar bronzlaşmak için birbirinden farklı yöntemler denemeye başladı. Ancak cildinize yapacağınız düzenli ve doğru bakımla, bronzluğu kalıcı hale getirebilirsiniz. Uzun süre bronzluk etkisini hissedebilmek için uygulayabileceğiniz adımlar çok basit. Kalıcı bronzluğun temeli sağlıklı bir ciltte yatıyor. İşte sağlıklı bronzlaşma tüyoları sizlerle…

Bol bol su için

Kuru ciltler soyulur ve pul pul dökülür. Nemi cildinize hapsetmek için bol bol su içmelisiniz. Kalıcı bronzluğa sahip olmanın temel adımlarından biri de bol su içmektir. Günde iki litreye yakın su içerek vücudunuzun ihtiyacı olan suyu sağlamalısınız. Sade su yerine maden suyu da içebilirsiniz. Antioksidan içerikli sular, vücudunuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olacaktır. Unutmayın ki kalıcı bronzluğun sırrı bol su içmekte!

Nemlendirmeyi ihmal etmeyin

Güneş sonrası nemlendirici kremleri kullanmayı ihmal etmemelisiniz. Güneşlenme sonrası vücudunuzu nemlendirmek, bronzluğun kalıcı olmasını sağlar. Cildinizi sürekli besleyerek nemlendirin. Doğal yağlar, kremler ve losyonlar ile vücudunuzu nemli tutabilirsiniz.

Direkt güneşin altına yatmayın

Bronzlaşmak için güneşin altına direkt yatmayın, öncesinde vücudunuzu hazırlamalısınız. Öylece güneşin altına yatınca bronzlaşabilirsiniz, evet, ancak elde ettiğiniz ten rengini hemen kaybedersiniz. Güneşlenme öncesi kese yaparak cildinizi ölü derilerden arındırın. Ancak cildinizi tahriş etmemeye özen gösterin, tahriş olan cilt güneşte zarar görebilir.

Besinlerle bronzluğu destekleyin

Güneşlenerek bronzluğu sağlarken, besinlerle de kalıcı bronzluğu destekleyebilirsiniz. Havuç, domates, kabak, siyah üzüm ve şeftalinin bronzlaşma sürecine yardımcı olduğu biliniyor. Sebzeler ve proteinli gıdalar cildin yapılanmasına ve nemi hapsetmesine yardımcı olur. Bakımlı ve sağlıklı bir cilt ile, kolaylıkla uzun süren bronzluğa ulaşabilirsiniz.

Güneş kremi mutlaka kullanın

Cildi, güneş karşısında savunmasız bırakmak yapacağınız en büyük hatalardan biri olabilir. Güneş kremlerinin bronzlaşmanıza engel olacağını düşünüyorsanız, bronzlaştırıcı etkiye sahip güneş kremleri ve yağları deneyin. Sahip olduğunuz bronzluğun kalıcı olmasını istiyorsanız güneş kremlerini sürmeyi ihmal etmeyin. Vücut ve yüz için farklı güneş kremleri kullanırken, 2 saatte bir yenilemeyi de ihmal etmeyin.

Vücudunuza zaman verin

Uzun süre güneşin altında yatmak cildinize zarar vereceği gibi, aynı zamanda sizi sadece kızartacaktır. Korunmasız güneşin altına kesinlikle yatmayın. Kalıcı bronzluğa sahip olmak emek isteyen bir süreçtir, bedeninize zaman verin. 15 gün boyunca günde birkaç saatlik güneşlenme ile kalıcı bir bronzluğa kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bir anda mucize beklemeyin, sabırlı olun!

En iyi bronzluk sağlayan kremler

Güneşlenirken yüksek SPF korumalı güneş kremleri tercih etmek çok önemli. Öğle saatlerinde güneşte kalmamalı ve kreminizi 2 saatte bir yenilemelisiniz. Sizler için ışıltı ve bronzluk sağlayan yağ ve kremleri derledik…

NUXE Sun 10 SPF Bronzlaştırıcı Yüz ve Vücut Yağı

Cildinizi güneşe alıştırdıktan sonra bronzlaştırıcı yağları kullanmaya başlayabilirsiniz. Güneşin yakıcı saatleri geçtikten sonra güneşlenmeye çalışın. Yağlı his bırakmayan dokusu ve alkol içermeyen formülü ile fark yaratan bir ürün olan Nuxe, kısa sürede bronzluk sağlayacaktır. İpeksi bir görünüm sunan bu yağ, tatlı portakal, tiare çiçegi ve vanilya esintili kokular sunuyor.

Eda Taşpınar Bronzing Bomb

Çikolata kokulu ve mükemmel bir bronzluk sağlayan Bronzing Bomb, yoğun ve kalıcı bir ten rengine yardımcı oluyor. Öğleden sonraki saatlerde uygulayabileceğiniz bu bronzlaştırıcı yağ, kışa kadar kalıcı bir bronzluk sağlıyor.

Hawaiian Tropic Kokusuyla rahatlatan bu bronzlaştırıcı krem, kalıcı bir bronzluğu garanti ediyor. Verdiği parıltı ve ipeksi yapısıyla yazın favori ürünlerinden. Bronzlaştırıcı yağ serisinde light, medium ve dark olmak üzere koruma faktörüne göre 3 farklı ürünü bulunuyor. Ancak bu yağ hiçbir koruyucu içerik barındırmıyor, yani güneş kremi ile birlikte uygulamanız şart!

Elif Kayra ÖZ