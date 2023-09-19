Herkese selamlar! Melduş yine karşınızda! Evet nasılız bakalım sevgili güzel insanlar? Beni soracak olursanız gayet iyiyim 😉 Evettt!!!! Geçtiğimiz hafta sözünü verdiğim gibi sık yapılan iletişim hataları konumuza bu hafta da devam ediyoruz 😉Yaşanan ya da yaşanma ihtimali olan sıkıntılı, zorlu günler, süreçler hepimizin içinden geçtiği süreçler. Kendinizi sadece pozitif olaylara odaklamanızı hiçbir zaman tavsiye etmem çünkü bu hayatla Polyannacılık oynamak olur yalnızca ki; sakıncalı bir durum olarak görmüşümdür her zaman bu durumu. Çünkü hayatın gerçekleriyle kurulan bağımızı acımasızca koparan bir rolü var Polyannacılık durumunun. O halde gelin en sık rastlanan iletişim hatalarının devamını birlikte incelemeye kaldığımız yerden devam edelim 😉

Polyannacılık sendromu

En sık rastladığımız sorunsallardan biridir Polyannacılık sendromu. Hayatın içinde çok fazla karşımıza çıkar. Pozitif olmakla çok karıştırılır ve eşdeğer tutulur. Aslında koskocaman bir yalandan ibarettir. Kişi kendi iç dünyasında çok farklı, pembe bir dünya kurmuştur ve onu yaşamaya başlamıştır. Kendisi de dahil olmak üzere olayları ve kişileri bu dünyaya ve kendi kafasında yaşattığı karakterlere göre yaşamaya, değerlendirmeye başlar. Hayatın gerçeklerinden insanı tamamen soyutlayan, uzaklaştıran ve kişinin içsel iletişimini bütünüyle bozan bir sendromdur. Unutmayın lütfen! Hiç kimse uzun süreli pozitif kalamaz! Sürekli mutlu olmak diye bir durum kesinlikle yok! Eğer bir kişi size “ben olayları hep mutlulukla kucaklıyorum” diyorsa bu kişi yalan söylüyordur hem size hem kendisine. Yani hayatla Polyannacılık oynadığını hemen anlayabilirsiniz.

İnsanları “okuyamamak”

İnsanları okumak bir sanattır. Burada evet bunu başarabilirsiniz diye bir yalan tabi ki de söylemeyeceğim sizlere. Çünkü başarılı bir “insan okuyucu” olabilmek için ya benim gibi iletişim uzmanı olmalısınız ya da hayatınızı “beden dili” uzmanlığına adamalısınız. Ancak böyle söylüyorum diye hemen enseyi karartmanıza lüzum yok. Hayatta kalmak ve insanlarla başarılı diyalektik oluşturabilmeniz için iletişim uzmanı olmanıza gerek kalmayacak küçük, başarılı ve etkili çözümler paylaşmak üzere buradayım en nihayetinde 😉 İnsanları nasıl mı okuyabilirsiniz? Anlamak için dinlemeyi öğrendiğiniz gün😉 Tabi insanları okumak ciddi bir iştir ve uzun soluklu bir uğraş sonucu bu işin uzmanı olabilirsiniz. Örneğin ben; bu okuma işlemini yaparken beden dili başta olmak üzere çok fazla iletişim donesini kullanıyorum. Ancak her şeyden önce iyi bir dinleyici ve gözlemci olmayı öğrenerek işe başlayabilirsiniz 😉

Kimseden nefret etmeyin

Ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım size tavsiyem “nefret” duygusunu içinizde yaşatmayın. Çünkü bilinenin aksine nefret çok kötü bir duygudur ve birçok negatif duygunun devamını getirir. Sonuç olarak hiçbir zaman iyileşemeyen bir obsesyon halini kendi isteğinizle kabul etmiş olursunuz. Bunu kendinize de başkalarına da yapmayı bırakın!!!

Evet sevgili güzel insanlar. Ben Melda Özen. Bu haftaya kaldığımız yerden devam ettik. Haftaya tekrar görüşmek üzere 😉Motivasyon Mottomuz neydi, hatırlayalım mı? “Kargalar da istersek bize uğur getirir” 😉 Unutmayın!

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