Ünlü şarkıcı Kalben, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’deydi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kalben, meslektaşı Melek Mosso ile ilgili konuştu. “Melek’i çok seviyorum” diyen şarkıcı, “Bütün insanların özgürce sanatlarını icra edebilmelerini, özgürce hata yapabilmelerini ve özgürce saçmalayabilmelerini istiyorum. Hangi renkten, hangi inanç sisteminden, hangi cinsiyetten, hangi kimlikten ve hangi dilden olursa olsunlar…” ifadelerini kullandı.

Mosso’nun bazı kişiler tarafından eleştirilmesi hakkında ise Kalben, “Kendi annesi de şiddet görmüş biri olarak, kendi çevresinde de şiddet olan biri olarak ve kendi hayatında şiddet görmüş biri olarak arkadaşıma, ‘Sen bu gerçekleri niye söyledin?’ diyebilirim. Bunlar bizim toprakların ve Orta Doğu’nun gerçekleri… Burada kadın, çocuk ve biraz farklı olmanın çok keyifli, bereketli ve rahat bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunlar gerçek değilmiş gibi davrananlarla konuşmak lazım” şeklinde konuştu

37 yaşındaki şarkıcı, gazetecilerin “Bu konuları aşmak için ne yapmamız gerekiyor?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Birbirimize aslında ne kadar yakın olduğumuzu ve birbirimize benzer yaralara ve sıkıntılara sahip olduğumuzu fark etmek gerekiyor. Birbirimizden herhangi bir sebepten ayrılmamamız gerekiyor. Birlikte olmamız gerekiyor.”