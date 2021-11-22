Kalben, ben: Çünkü başka ‘ben’ yok

“Sen onları boşver ne derlerse desinler

Çünkü başka sen yok.

Özgür sesini ver, duymazlarsa yine anlat hikayeni bize.

Hatırla, eşsiz hediyen seni sen yapan hikayen.

Soyun korkulardan, güzellikler taşsın içinden.”

Müziğin radikal ruh dönüşümlerini benimseyen isimlerden Kalben, Türkiye’deki “yeni müzik çağı” öncülerinden. Ülke olarak sanat anlayışımızın toplum hareketine gebeliğini bugüne kadar “Ama yer vermiyor otobüsteki hergele” benzeri marjinal ve trajikomik sözleriyle, ortaya döktüğü eserleriyle hepimizi kalben ve ruhen beslemeye devam ediyor.

Biz ise bu hafta radarımıza en son çıkan single’ı “Çünkü Başka Sen Yok”u alıyoruz. Çünkü O’nun da dediği gibi: “Ben yoksam, benim değer verme, ifade etme, ses çıkarma biçimlerim de yok! Mutlaka bilinçli ve burada olmalıyım artık!”

Ben algısı, imajlar, maskeler, formlar, kısacası “ben”i bir kimliğe döken her şey gün geçtikçe dönüşerek evriliyor. İçinde bulunduğumuz “kalpsel müzik dünyası” ise bunun en büyük habercisi. Sanatçıların sadece kelimeleri kullanarak vermeye çalıştığı mesajlar alınmak istenenin arkasında kalırken, hayat felsefelerimize doğrudan atış yapan parçalar en büyük gereksinimimiz konumuna geliyor.

Kalben’e göre güncel dünyada; dünyanın içinde olmakla, düzenin parçası olmak aynı şey değilken; iç huzurunu, zihinsel bütünlüğünü, yaşam sevincini ve üretme aşkını korumayı öğrenmek zorunda olduğunu fark ettiği andan itibaren başka türlü hissetmeye, düşünmeye pencereler, kapılar açıyor.

“Acı ile arama şeffaf bir duvar örmek zorunda kaldım. Böylelikle acıyla mücadele ederken daha dayanıklı olduğumu görüyorum. Uygarlığın yok oluşunu, insanlığa dair geliştirdiğimizi zannettiğimiz erdemlerin çöküşünü, adaletsiz ve eşitliksiz düzenin özellikle çocuk, kadın, kuir, trans, azınlık gibi etiketlerle yaşayan bireylerin üstüne yıkılışını şahsi almaya devam etseydim mutlaka ecelimden önce ölecektim. Sanattan, doğadan, hayvanlardan ve dostlardan destek almayı; beni dibe çeken tüm huylarımla baş etmeyi; herhangi bir duygunun esiri olmamayı öğrenmeye heves ettiğim, çabaladığım için derin bir cehennem kuyusundan kurtulmuş haldeyim. Günlerim mahvolmadan özgür ve boğulmadan gerçeğin içinde geçiyor.”

“Çünkü sen biriciksin ve bu sana ait olduğundan emin olduğumuz tek hayat. Çünkü başka sen yok.”

Hayatındaki “Önce Sen, Çünkü Başka Sen Yok” dediği önceliklerden bahsederken; sanat yoluyla tanıştığım candan insanlar, dostlarım, kedilerim, dayanışma içinde olduğum kadınlar, çocuklar, gençler, eşitsizliğe, ayrımcılığa maruz bırakılanlar, temel özgürlüklerinden yoksun bırakılanlar, toplumun uçlarına itilenler, fırsat eşitsizliği sebebiyle mağdur olanlar ve otuzlu yaşlarımın ortasında kıymetimi anladığım canım kendim… Çünkü ben yoksam benim değer verme, ifade etme, ses çıkarma biçimlerim de yok. Mutlaka bilinçli ve burada olmalıyım artık; ifadelerini kullanıyor Kalben.

Milyarlarca dolarlık müzik piyasasında bizlere yeni stratejilerle, kalpten dokunan kelimeler aktarmaya çalışan sanatçılarlarla aynı havayı soluyarak, zenginleştirilmiş kulak oyunlarıyla duygu değişimlerimizi selamlayabiliyorsak, ihtişamlı melodilerle dans edebiliyorsak ne mutlu bize.

Gelecekte de sanatçıların duyguları ve sevilen mesajları içe dönüş yaklaşımıyla sunması dileğiyle! Kalpsel tınılarla donatılmış dünyalara…