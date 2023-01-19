Günümüzün en popüler genç modellerinden Kaia Gerber, lüks moda markası Alaia için kameralara poz verdi. Fotoğrafçı Tyrone Lebon’a poz veren Amerikalı model, Alaia’nın İlkbahar-Yaz kampanyasının yüzü oldu.

Los Angeles‘ta yapılan çekimlerde fit ve çekici görünümüyle dikkatleri üzerine hızla toplayan Kaia Gerber, kampanya için çekilen fotoğrafları yayınlandı. Markanın yeni sezon ilkbahar/yaz koleksiyonundaki vücudu saran ve cut-out detaylı tasarımlar dikkat çekti.

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Model Kaia Gerber, çekimlerde giydiği bir elbiseyi geçtiğimiz ekim ayında Annual Academy Museum of Motion Pictures Gala’da giymişti.

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