Karaağaç Tarihi Tren Garı’nda ilk defa bu yıl düzenlenen Edirne Kahve ve Çikolata Festivali, Edirne Belediye Bandosu’nun konseriyle açılışını yaptı. Çeşitli yarışmalar, kahve workshopları ve sunumların yapıldığı festivale, Edirneli vatandaşların ilgisi büyük oldu.

Festivalde, Elif Durmaz’ın kahve çekirdekleri ve çikolatadan yapılan elbiseyle sokakta yürüdüğü anlar, katılımcıların en çok ilgisini çeken bölüm oldu. Elbise, Gülşen Gürses tarafından 5 kilo bitter çikolata ve 3 kilo kahve çekirdeği kullanılarak yapıldı.

Festivalin temasına uygun olarak çikolata ve kahveden bir elbise tasarlamaya karar verdiğini ve hazırlık sürecinin oldukça zorlu geçtiğini söyleyen Gürses, “Dün gece yapıştırdım malzemeleri. Hepsi tek tek el emeğidir. Buraya yakışacağını ve ikonik bir görsel olacağını düşündüğüm için mankenimizle halkın içine getirdik. Festival alanında ilerlemekte zorlanıyoruz çünkü herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Çocuklar özellikle çok beğendiler. İlgi çok güzel” dedi.

Gürses, haziran ayında Edirne’de düzenlenen 4. Lavanta Tarla Günleri’nde de lavanta yapraklarını kullanarak özel tasarım bir elbise yapmıştı.