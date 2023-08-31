Büyük Çek asıllı yazar hakkında meraklı ve tutkulu olan herkesin okuması gereken mükemmel bir biyografi… Dönüşüm, Duruşma, Şato, Kayıp Şahıs, Çukur yapıtlarıyla tarihe geçen Franz Kafka’nın Mauro Falchetti tarfından yazılan ve Luca Albanese tarafından çizilen bu çizgi romanında kronolojik olarak da bu başlıklar takip edilir.

Falchetti senaryosunu yazdığı Kafka – Kayıp Kişinin Günlüğü ile bu büyük yazarın biyografisi ile eserleri arasındaki eşzamanlılığı görmemizi ister. Senaryo, Albanese’nin çizimleriyle öylesine mükemmel bir şekilde birleşir ki, roman tek bir kişinin elinden çıkmış gibidir. Kafka- Kayıp Kişinin Günlüğü, Karakarga Yayınları etiketiyle tüm kitapçılarda.

“Kafka – Kayıp Kişinin Günlüğü” arka kapak yazısı:

İşte o, Franz…

Mavi giysileri içinde incecik vücutlu, çocuksu yüzlü Franz.

Gülümseyen, nevrastenik, geç kalan, iyi arkadaş. Nadiren ve az miktarda yiyen, hastalık

hastası ve doktordan hazzetmeyen Franz. Bir lokmayı yüz kez çiğneyen takıntılı Franz.

Hayalperest ve suçlu Franz.

Mazoşist, bütünlükten korkan, tembel, mükemmeliyetçi. Şekil değiştiren, yanlış hizalanmış

ve yalıtılmış, pasif ve asalak Franz. Ebedi ve sadist erkek arkadaş Franz. Geceleri dört

duvar arasında yok edilmeyeni arayan melek ve vampir.

Makine dünyalarının yaratıcısı, avukat Kafka, usta bir baba tarafından yaratılan golem

Kafka, Yahudi Kafka.

Başkalarının günlerini nasıl yaşadığını anlamak için geceleri yazan gözlemci Franz Kafka.