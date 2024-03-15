BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın‘ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleminden, 1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi aylar süren mekân, kostüm, saç ve makyaj çalışmalarının ardından bu hafta sonu sete çıkıyor.

Bu yıl sona ermeden vizyona çıkması hedeflenen filmin kadrosu belli oldu. Filmde Salih Bademci Ahmet Adnan Saygun’a, Ahmet Rıfat Şungar Münir Hayri Egeli’ye, Ertan Saban Mustafa Kemal Atatürk’e, Şifanur Gül Nükhet’e, Melis Sezen Saygun’un eşi Mediha Hanım’a, Birce Akalay Nimet Vahid‘e, Okan Yalabık Osman Zeki Üngör’e, Mehmet Özgür Süleyman’a hayat verecek. Bensu Soral ise filmde konuk oyuncu olarak sürpriz bir rolde yer alacak.