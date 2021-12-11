Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım’da Muğla’da beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alınmıştı. Bir süre yoğun bakım ünitesinde kalan ve bilinci yerinde olan usta oyuncu, daha sonra nöroloji servisinde özel odaya alınmıştı.

Sağlık durumu günden güne iyiye giden Kadir İnanır, daha sonra yoğun bakım ünitesinden çıkartılıp, özel odaya alındı ancak geçirdiği ağır ameliyat nedeniyle yakın takip odasında da devam etti.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği ameliyat sonrası fizyoterapi ve yürüme egzersizleri yapan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun iyi ve taburcu olacak seviyede olduğu belirtildi. Tedavisi tamamlanan İnanır’ın yarın taburcu edileceği bildirildi.