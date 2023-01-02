2016 yılında hayatlarını birleştiren ve son dönemde ‘‘Gecenin Ucunda’ isimli kendi yapımları olan dizide başrol oynayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıkarak şarkı söyledi. Düet sonrası jüri üyeleriyle sohbet eden ikiliden Doğulu’nun anlattığı hikaye dikkat çekti.

Eşi Atagül ile yaşadıkları bir olayı anlatan 40 yaşındaki oyuncu, “Bir keresinde çok büyük bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı vurup çıktım. İşlerimi halledip akşam eve geldiğimde koltukta uyuyakalmıştı. Onu orada bırakıp yatak odasına gidip yattım. Sabah yanıma geldi. Ben ‘acaba biraz ara mı versek’ diye sordum o da ‘tamam verelim’ dedi. Bir süre sonra ben tam dışarı çıkacakken geldi boynumdan öptü. Oturup konuştuk. O gün bizim miladımız. Konuşarak çok şey anlaşılabiliyor” dedi.

Kadir Doğulu’nun anlattıklarının, aile danışmanı Adem Güneş’in sosyal medyasında paylaştığı bir hikayeye benzediği iddia edildi. Kısa sürede gündem olan Doğulu’nu konuşmasına adeta tepki yağdı. Çift ise konuyla ilgili henüz hiçbir açıklamada bulunmadı.

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