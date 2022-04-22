Geçtiğimiz gün Söylemezsem Olmaz canlı yayınına telefonla bağlanan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay; Kadir Doğulu hakkında eski rol arkadaşı Serra Arıtürk ile imam nikahlı evli olduğunu iddia etti. Bu iddianın arkasından bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü oyuncular Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, muhabirlerin sorularını cevapladı. Gazetecilerin son olarak Kadir Doğulu’ya Serra Arıtürk’e ‘İmam nikahı kıydı mı?’ sorusu ortamda soğuk rüzgarlar estirdi.

Kadir Doğulu ünlü sanatçı Onur Akay’a göndermede bulundu. “Onu o haberi çıkarana sorun. Allah o haberi çıkaranın yardımcısı olsun.” ifadelerini kullandı.