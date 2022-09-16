Önceki gün Etiler’dee çekimleri devam eden yeni dizisinin setinde görüntülenen Kadir Doğulu, meslektaşı Tuba Ünsal’ın beş yıl aradan sonra ‘Gecenin Ucunda’ ile ekranlara geri dönecek olması hatırlatılması üzerine “Medeni bir grup, birbirlerini çok iyi anlamaya çalışan ve anlamak üzere bir araya gelen bir grup. O yüzden kişisel ilişkilerde her şey yolunda. Karakter çıkarma dönemi her zaman sancılı ve streslidir. Uyumu çok hızlı yakaladık. Eşimle aynı seti deneyimlemek çok memnun edici. Eşim olmasından ziyade Neslihan gibi yetenekli çok disiplinli ve herkes tarafından sevilen bir oyuncuyla partner olarak aynı seti paylaşmak bambaşka bir deneyim, muazzam” şeklinde konuştu.

Gazetecilerin “Profesyonel mi bakıyorsunuz olaya, yoksa duygusal mı yaklaşıyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Doğulu, “Her ikisini de yapmak zorunda insan. Nerede ne yapacağına kendisi karar verecek. Hisleriyle hareket etmesi gereken yerde hisleriyle ama bazı blokajları da profesyönellikle çözmek gerektiriyor” dedi.

2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Neslihan Atagül ile karşılıklı çok fazla sahnesi olduğundan bahseden 40 yaşındaki ünlü oyuncu, “Hayatının tüm anlamını bildiğiniz birisiyle karşılıklı rol yapmak nasıl bir duygu?” sorusuna ise, “Oyunculuk rol yapmak değil de o karaktere bürünmek desek o zaman rol yapmak kalmıyor. Betimlemesi rol yapmak tabii. Avantajlı, daha dezavantajını hiç görmedim. Neslihan’la, sevgili eşimle aynı sektörde olmaktan, aynı sette olmaktan dolayı hiçbir zaman bir dezavantaj yaşamadım. O yüzden burada da avantajlarını yaşayacağımı biliyorum” diyerek yanıt verdi.