Ünlü yazar Doğu Yücel’in ‘Kimdir Bu Mitat Karaman’ isimli kitabından beyazperdeye uyarlanan, yönetmen koltuğunda Süleyman Arda Eminçe’nin oturduğu ‘Mitat’ filminin teknik ve özel gösterimi önceki akşam Akmerkez’de gerçekleşti. Mitar karakterine hayat veren Kadir Doğulu’ya yapımda; Sinan Albayrak, Dilek Serbest, Beyti Engin, Bülent Çolak ve İpek Filiz Yazıcı gibi isimler eşlik ediyor.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Doğulu, “Siz nereden öğrendiniz burayı. Normalde gala veya basına özel bir durum değildi. Yaşadığımız olaydan dolayı gala da yapmak istemedik. Sadece teknik ekip ve oyuncular ile beraber filmi izleyip, teknik analizini çıkartmak için bu akşamı düzenledik. Normalde şubat ayında girecektik gösterime ama erteledik” şeklinde konuştu.

40 yaşındaki oyuncu, eşi Neslihan Atagül ile başrolünde yer aldığı ‘Gecenin Ucunda’ dizisinin final kararı aldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili ise “Final kararı almadık. Tam istediğimiz bölüm sınırında bitiriyoruz. Türk televizyonunda pek iyi gitseydi reytingi o zaman daha farklı olabilirdi ama yurt dışında büyük başarı yaşadık. Dünyada ve uluslararası mecralarda yoğun ilgi görmesi bizi mutlu etti. Dizimiz dünyada birçok ülkeye satıldı, rekor kırdık” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş‘ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremler ile ilgili de konuşan ünlü oyuncu, “Doğa bir denge unsuru değil ama bir dengeyi yaşatmaya çalışıyor. Bizim insan diye bildiğimiz varlığın bu dünya üzerindeki ilk tohumları ne zamansa ondan milyonlar önce de bu dünya düzeni vardı. Bu yüzden bu deprem diye bildiğimiz felaket dünyanın kendisini ilerletme çabası ama üzerine kurulan dünya da insanın çabası. O çabada da kendi avantajlarımızı ve dezavantajlarımızı gördüğümüz, üzüldüğümüz, kendimize güvenip geleceğe yatırım yapmak konusunda fikirlerimizin değiştiği dönem olarak anlatıyorum ben herkese. Ümit ederim buradan çıkardığımız dersler çok değer kazanır, önümüzdeki nesle bugünlerde neler yaşadık onu anlatabildiğimiz bir medeniyeti yaşarız. Çünkü çok zorlandık. Kursağımızda kaldı her şey. Tekrar yaşanmaması için ne yapmalıyız diye dersler çıkarmamız lazım” dedi.