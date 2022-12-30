Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin başrol oynadığı ‘Gecenin Ucunda’ dizisinin çekim hazırlıkları sırasında mahalle sakinleri ile set ekibi arasında tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla birlikte mahallenin gençleri bıçak ve satırla seti basarak çekim ekibinin üzerine yürüdü.

Öğlen saatlerinde Kartal’da meydana gelen olayın, ‘Gecenin Ucunda’ dizisinin çekim hazırlığında mahallenin gençleri ile set çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle çıktığı söyleniyor. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası uzaklaşan gençler bir süre sonra ellerindeki bıçak ve palalarla seti basarak set ekibine saldırdı. Mahallelinin araya girmesiyle son bulan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Set hazırlığı yapan ekip, yaşanılan olay nedeniyle çekimi iptal etti. Set alanında yaşanılan kavga nedeniyle dizinin başrol oyuncusu Atagül’ün sete gelmediği öğrenildi. Yaşanılan kötü olaydan dolayı mahalle sakinleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’ya seslenerek mahallelerini ziyaret etmelerini istedi.

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