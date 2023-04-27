Yaklaşık yedi yıldır kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu, bir kadınla dans ettiği anlara ait görüntülerinin yayınlanmasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ünlü oyuncunun dans ettiği kişiler hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu’nun dans ettiği kişinin, ‘Aşkın Tarifi’ dizisindeki partneri Serra Arıtürk ve Sezer Çakır olduğu ileri sürülmüştü.

41 yaşındaki oyuncunun, Çakır ile imam nikahı kıydığı bile iddia edilmişti. Tüm bunların ardından Sezer Çakır, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddiaların gerçek olmadığını söyledi.

İşte o paylaşım…