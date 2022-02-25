Ilgınsu Denizci

Bak bunlar ellerin senin bunlar ayakların

Bunlar o kadar güzel ki artık o kadar olur

Bunlar da saçların işte akşamdan çözülür

Bak bu sensin çocuğum enine boyuna

Bu da yatak olduğuna göre altımızdaki

Bak bende yalan yok vallahi billahi

Sen o kadar güzelsin ki artık o kadar olur Cemal Süreya/Güzelleme

Bir ilişkide her iki tarafın birbiriyle uyum içinde olması ve partnerinin zevk aldığından emin olması çok önemlidir. Düzenli seks hayatı olan ilişkide iki tarafın da nelerden hoşlandığını bilmek gereklidir. Özellikle kadınlar kendilerini çok iyi tanımalıdır.

1. Kendinizi keşfedin!

Sık sık kendinizle ilgilenmeniz kendinizi tanımaya sebep olur. Kendinizi tanıdığınızda neyin size zevk verdiğini anladığınızda ve bildiğinizde seks sırasında her şey daha kolay olur çünkü hoşlandığınız pozisyona siz kendiniz geçersiniz. Düzenli olarak mastürbasyon yaptığınızda, seks sırasında orgazm olmanız daha kolaylaşır.

2. Seks anında partnerinizle iletişim kurun!

Partnerinizle seks sırasında onu tahrik edecek iltifatlar, benzetmeler ve seksi sohbetler yapmalısınız. Çünkü bu konuşmalar seksin zevkini çok üst seviyelere taşır. Konuştuğunuz zaman partnerinizin o anki ses tonundan hangi bölgesinden ne kadar zevk alıyor çok daha iyi anlarsınız. Siz o bölgeyi keşfedip, okşadığınızda haz artar ve devam ederseniz uzun soluklu orgazm başlar. Kendisi zevk aldığından dolayı o hazla sizin aklınızı başınızdan alır ve ön sevişme biter seks başlar.

3. Acele etmeyin!

Seks ya da ön sevişme sırasında ani ve hızlı hareketlerden olabildiğince uzak kalın. Hatta mümkünse ön sevişmeyi uzun tutmaya çalışın. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre “21 dakika ön sevişme yapan kadınların sadece %7’si “orgazm yaşayamamış. Hızlı adımlarla birlikte olmaya çalıştığınızda ne siz ne de partneriniz zevk alamazsınız. Orgazm olana kadar yavaş çekim ilerlemek orgazmı hızlandırır.

4. Doğru pozisyonu bulun!

Kendinizi keşfettiğiniz zaman hangi pozisyonda kendinizi daha rahat hissettiğinizi bildiğiniz zaman seks sadece erkek için değil sizin içinde bir zevk ve hazdan ibaret olacak. Bu tür sorunlarla karşılaştığınızda başkalarına danışıp, onların neler yaptığını sormamalısınız. Çünkü herkesin zevki ve tatmin olduğu yer farklıdır. Birkaç pozisyon hakkında bilgi verecek olursam araştırmalara göre kadın üstte olduğu zaman orgazm olması daha hızlı oluyor çünkü kendini ve partnerini kontrol etmesi daha kolay ve rahat olur. Seks sırasında partnerinizle sadece vücut birleşmesine değil duygusal açıdan da birleşmeye dikkat edin. Biz kadınlar duygusal olduğumuz için seks sırasında karşımızdakiyle bağ kurmak ve uzun öpüşmelerin olması romantizmi yükseltir. İkinci pozisyon ise “köpek pozisyonu” olarak tanımlanır. Erkek ayaktadır kadın ise onun önünde dizlerini kırarak oturur ve yerden elleri için destek alır. Bu sırada erkek kadının arkasında olacak şekilde eğilir ve kalçadan birleşim sağlar.

Bu yukarıdaki pozisyon saatinden kendinize ve partnerinize uygun pozisyonu seçip deneyebilirsiniz.

5. Az da olsa alkol alın

Alkol alındığında normalinden daha fazla insanda gevşeme ve rahatlama olur ve bu da insanın normal zamanda yapmaktan çekindiği ya da istemediği şeyleri yapmasına sebep olur. Özellikle şarabın uyarıcı bir etkisi var. Gevşeyin ve anın tadını çıkarın.