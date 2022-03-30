Oysaki 94. Oscar sinemada kadınlar için tarihi bir geceydi. Smith’in attığı tokat kadınların başarısını geri planda bıraktı.

Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı yönetmen Jane Campion, Akademi Ödülleri’nin 94 yıllık tarihinde en iyi yönetmen ödülünü kazanan üçüncü kadını oldu. Aynı zamanda bu ödülü ikinci defa kazanan ilk kadın yönetmen olarak tarihe geçti.

Yönetmen Sian Heder, CODA için en iyi film ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerini kazandı.

Ariana DeBose, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Billie Eilish ise en iyi orijinal şarkı ödülünü kazandı ve kostüm tasarımcısı Jenny Beavan, Cruella’daki çalışmasıyla üçüncü Oscar’ına sahip oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Smith’in tokat olayının ön plana çıkması sonrası bu başarıların geride kaldığını savunan yorumda bulundu.