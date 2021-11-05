Kaderimin Oyunu dizisinin ilk tanıtımı seyirciyle buluştu

Dizinin başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alıyor. Bu diziyle beraber anne olması sebebiyle ekranlardan bir süreliğine uzaklaşan Öykü Karayel, ekranlara geri dönüyor.

Kaderimin oyunu dizisinin konusu nedir?

Asiye, üvey annesiyle birlikte büyümüş ve zor bir çocukluk dönemi geçirmiş, 17 yaşına geldiğinde de evden kaçmış bir kadındır. Asiye, Cemal ile tanışır ve evlenirler. Çiftin, bu evlilikten Nergis ve Umut isimli iki çocuğu olur ama geçim sıkıntısı sebebiyle evdeki huzur kaybolur.

Helin isimli zengin bir kadının etkisi altında kalan Cemal, eşini ve çocuklarını daha iyi bir hayat için terk eder. Cemal’in ailesini terk etmesinden sonra Asiye, iki çocuğuyla beraber hayata tutunmaya çalışır. Bu mücadele sırasında Asiye, Mahir ile karşılaşır ve kaderi değişir.