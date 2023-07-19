Astrolojide en çok önem verdiğimiz göstergelerden biri Ay düğümleridir. Ay düğümlerinin hayatımıza kadersel olarak çok fazla etkisi vardır. Çünkü Ay Düğümleri yer değiştirdikleri zaman girdikleri alanları hareketlendirirler. 18 ayda bir burç değiştirirler. Ve gitmemiz gereken yönleri, yeni deneyim alanlarımızı ve hayatımızdan çıkarmamız gereken alanlara işaret ederler.

17 Temmuz’da Koç-Terazi aksına geçtiğinde hepimiz için hayatta daha fazla girişimci olma zamanı başlıyor olacak. Kendimize güvenme ve dışarıya bağlı alanlarımızı kendi merkezimize alma yönünde deneyimleri almamız gerekecek. En önemli konum ise yapıcı bencillik geliştirmek ve maskeyi önce kendimize takmayı öğrenmek olacak. Tabi bunları yaparken sabırsız ve dürtüsel olmamamız gerekiyor.

Bırakmamız gereken alanda ise Terazi konuları olacak. Tadım tuzum kaçmasın diye kendi değerimizi küçülttüğümüz alanlara sağlıklı sınırlar koyarak dönüştüreceğiz. Herkesle iyi olmamızın gerekmediğini ve sadece uyumlu olduğumuz için devam eden ilişkilerimizi eleyeceğiz. Kendimizi gösterme cesareti, ticarete atılma, gerekiyorsa işi bırakma ve sektör değiştirme gibi cesaret gerektiren adımlar atacağız.

Yükselen burçlara göre etkiler ise;

KOÇ; Hayatınız hızlanıyor ve yaşamınızı yeniden yapılandırmaya başlıyorsunuz. Benliğinizi ilişki ve ortaklıklarınızda gösterme zamanınız olacak. Herkese yol verdiğiniz zaman bitti. Artık sizin zamanınız ve sizin kararlarınızın geçerliliği olacağı sürece giriş yapıyorsunuz. Fazla sabırsız ve agresif olmamaya özen gösterin. Planlı, programlı bir şekilde adımlar atın.

BOĞA; Geçtiğimiz iki sene başlattığınız konuların seyri artık oturmaya ve siz önünüzü görmeye, ne istediğinizi fark etmeye başlayacaksınız. Yalnız bu süreçte biraz kontrol dışı gündemler hayatınızda belirebilir. Sezgilerinize güvenmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Ruhsal yapınızı da bu dönemde desteklemeyi ihmal etmeyin.

İKİZLER; Ön plana çıkacağınız bir sürece giriyorsunuz. Sosyal ortamlar, davetlerde bulunacak ve kariyer hedeflerinize odaklanacaksınız. Büyük gelirli işler yapma potansiyeliniz oldukça yüksek olacak. Girişimci yönünüzü kullanmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. Yalnız tüm koşturmalarda çocuklarınızı ve aşk hayatınızı da ihmal etmeyin.

YENGEÇ; Kadersel etki alan burçlardan birisiniz. Kariyer hayatınızda ön plana çıkacaksınız. Kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz. Toplumsal statünüze önem verdiğiniz bir süreçte olacaksınız. Yalnız kariyer ile birlikte aile konuları da gündeminize gelebilir. Aile büyüklerinin sağlığı, miras paylaşımı, emlak konuları gibi durumlar tamamen bitirilmek üzere karşınıza çıkabilir.

ASLAN; Düğümlerden destek alacaksınız. Mesleğinizde uzmanlaşmak için eğitimlere başlayabilirsiniz. Hukuksal konular bu süreçte gündeminize gelebilir. Bazılarınız yurtdışına taşınma kararı alabilirsiniz. Bolca seyahat edebilirsiniz. Ufkunuzu açacağınız bir süreçte olabilirsiniz. Araç alım satımlarını dikkatli yönetin işler biraz pürüzlü ilerleyebilir.

BAŞAK; Krizli bir alandan düğümleri deneyimleyeceksiniz. Bu süreci primli, komisyonlu ve network sistemiyle ilerleyen işler ile gelirlerinizi arttırmaya yönelebilirsiniz. Elinizdeki mevcut kaynakları korumanız gereken bir süreçte olacaksınız. Borçlarınızı yapılandırırken kendi kaynaklarınızı elden çıkarmadan yeni gelir kapıları yaratmaya çalışarak dengeleyebilirsiniz.

TERAZİ; En fazla etki alan diğer burç sizsiniz. Önemli kararlar alacağınız bir süreçte olacaksınız. İkilimde kaldığınız gündemler olabilir. Sınırlarınızı yeniden çizdiğiniz bu dönem, sizin değiştiğinizi düşünen çevreniz ile aranıza mesafe girebilir. Dikkatli bir şekilde yönetmeniz gereken bu süreçte ikili ilişkilerinizde hakkınızı arayacaksınız. Evlilik ve ortaklık gündemleri de bu süreçte gelişebilir.

AKREP; Geçtiğimiz zorlu iki sene sizin için bitti. Artık rahat bir nefes alabilirsiniz. Günlük rutinlerinizi yeniden düzenleyeceksiniz. İş hayatınızda girişimci yönünüz dikkat çekecek. Artık elemeleriniz bitti şimdi hareket etme sürecine giriş yapıyorsunuz. Sağlığınızı da düzene sokabilirsiniz. Bağımlılıklarınız var ise onlarla ilgili çalışmak içinde ideal bir süreçte olacaksınız.

YAY; Destekli etkiler alacaksınız. Aşk hayatınız hızlanıyor. Çocuk sahibi olmak içinde doğru bir zamanda olacaksınız. Aynı zamanda kendi çocuksu ruhunuzu da aktif edeceksiniz. Yeni bir hobi edinebilirsiniz. Sahne sanatları içinde harika bir zamanda olacaksınız. Yalnız yeni çevreler edinmek istediğiniz bu süreçte hayatınızdan bazı arkadaşlarınızı da çıkarabilirsiniz.

OĞLAK; Ev, emlak ve arsa konularını gündeminize alacaksınız. Ev alım satımı ile uğraşabilirsiniz. Ya da mevcut evinizi güzelleştirme ve tadilat gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Kariyerinizde artık çok yorulmak yerine daha sade bir sisteme geçebilirsiniz. Hatta evden çalışmak sizi fazlasıyla cezbedebilir. Bu dönemde evlilik kararı da alabilirsiniz.

KOVA; Yakın çevrenizden fayda sağlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Kardeşleriniz varsa sizlere bu dönem destekleri dokunabilir. Ticarete atılabilirsiniz. Bolca anlaşma ve sözleşme imzalama potansiyeliniz olacak. Diğer yandan hukuksal meseleler de bu dönemde biraz canınızı sıkabilir. Konuları büyütmeden yapıcı iletişim ile işlerinizi yürütmeye odaklanın.

BALIK; Özdeğerinize ve yeteneklerinize odaklanacağınız bir zaman dilimine giriyorsunuz. Yeteneklerinizden para kazanmaya başlayabilirsiniz. Sadece kendinize sakladığınız cevherlerinizi ortaya çıkarma ve maddi anlamda girişimci olma zamanı! Diğer yandan kredi, miras ve eşinizden gelen gelirleriniz ile ilgili olarak bazı sıkıntıları yönetmek ve sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.