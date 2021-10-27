Kaan Yıldırım’ı Şok Eden Soru

Nikah masasına oturmaları beklenen Kaan Yıldırım ve Hadise çifti, geçen Aralık ayında aniden ayrılma kararı almışlardı. Bu haber magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Bir süre sonra ise Hadise hayatına devam edip iş insanı Mehmet Dinçerler ile anılmaya başlamıştı.

İşte O Soru

Hadise ile ayrılığından sonra çok gündemde yer almayan Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi‘nde söyleşi yaptı. Söyleşi bitmeden son soruları alan Yıldırım, soru sorulmasına izin verilen öğrencinin “Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?” sorusu üzerine neye uğradığını şaşırdı. Yıldırım, soruya cevap vermeden söyleşiyi bitirdi.