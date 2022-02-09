Restoran çıkışı muhabirlerle sohbet eden oyunculardan Kaan Yıldırım, çekimleri devam eden ‘Mevlana’ isimli yeni dizisi hakkında “Konya’da çekimler devam ediyor, kısa süre için İstanbul’a geldim. Bugün güzel bir yemek oldu. bol bol sohbet ettik” dedi.

Yaklaşık 7 yıldır oyuncu Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, evlilik iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Çayoğlu, “Kısmet olursa yaz ayında evleneceğiz, ancak tam tarih belli değil. Hazırlık aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım’ın, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili konuşan Yıldırım, “Öyle bir şey yok, ben de sette gördüm haberleri, kalbim boş. Olsa zaten paylaşıyorum, 14 Şubat’ı yalnız geçireceğim. Belki Uraz’la romantik bir yemek yeriz” diyerek açıklamasını esprili bir şekilde bitirdi.

Başrolünde yer aldığı ‘Üç Kuruş’ dizisi için sarı renge boyattığı saçlarıyla çok konuşulan Uraz Kaygılaroğlu, “Bu imaja alıştım, artık ben de kadınlar gibi kuaför müdavimi oldum. 20 günde bir gidip dip boyamı yaptırıyorum, alıştım artık” dedi.