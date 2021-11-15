Kaan Yıldırım yeni kız arkadaşıyla görüntülendi! Ünlü oyuncunun şoförü muhabirlere saldırdı
Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Hadise ile yollarını ayıran oyuncu Kaan Yıldırım, dün akşam bir mekanda kız arkadaşıyla kameralara yakalandı. Gizemli arkadaşıyla hızla aracına doğru yürüyen Yıldırım’ın şoförü muhabirlere saldırarak, görüntü almalarını engellemeye çalıştı.
Ünlü oyuncu kız arkadaşını arabaya bindirdikten sonra muhabirlerin ‘Yeni kız arkadaşınız mı?” sorusunu yanıtlamadan aracına bindi. Gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışan oyuncunun şoförü, aracın direksiyonuna geçerek hızla mekandan uzaklaştı.