Hadise ve Kaan Yıldırım, evlilik yolunda giden 1.5 yıllık ilişkilerini Haziran 2021’de ani bir kararla noktalamıştı. Yakışıklı oyuncu ile YouTube’da yayınladığı makyaj videolarıyla üne kavuşan Danla Bilic hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali’nin yorumcu koltuğunda oturduğu Beyaz TV’de yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programında, Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Youtuber Danla Bilic’in aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi.

Bircan Bali, canlı yayında “Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar” açıklamasını yaptı.

Takipten çıktılar!

Öte yandan konuyla ilgili sessizliğini koruyan Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sephesinden yanıt gibi bir hareket geldi. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan Kaan Yıldırım ve Danla Bilic, adeta iddiaları yalanlamış oldular.