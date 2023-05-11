Ünlü oyuncu Pınar Deniz ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Levent’te yer alan bir yapım şirketi çıkışı objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden yakışıklı oyuncu, “Çalışmaya devam ediyoruz, görüştüğümüz projeler var ama bakalım… Hayırlısı olsun. Yaz da yaklaştı ama benim henüz vallahi bir planım yok” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’a, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile tatil yapmak için bir tekne kiralayacağı ve bunun için 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği iddiaları soruldu.

Konu hakkında açıklamada bulunan ünlü isim, “Kötü günler geçirdik. Bana menajerim attı ve şaşırdım. Yazmak için yazılıyor bence… Çünkü bizler ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. O kadar büyük paralar ve o kadar büyük şeyler… İnsan okurken hoş hissetmiyor, bunu söylemek istiyorum. Ben asla tatile öyle bir para vermem” dedi.

Yeni saç stiliyle de dikkat çeken 36 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin yeni tarzı ile ilgili soruları üzerine ise “Uzattık işte… Pınar, her gün yanımda olduğu ve gördüğü için bir şey demedi. Siz biraz zaman geçtikten sonra gördüğünüz için fark ettiniz bence” yanıtını verdi.